Dykkere hiver fem druknede personer ud af bus i Sydkorea

Redningsfolk har fundet fem omkomne i en oversvømmet bus i storbyen Cheongju i Sydkorea.

Det oplyser det lokale brandvæsen.

Der er de seneste dage faldet store mængder regn i Sydkorea, som derfor kæmper med oversvømmelser og jordskred flere steder.

Foreløbig har det voldsomme vejr kostet mindst 31 livet.

Bussen i Cheongju, hvor de fem omkomne blev fundet, befandt sig i en oversvømmet tunnel.

Da det stod klart, at tunnelen var oversvømmet, iværksatte brandvæsnet i Cheongju en undervandsaktion for at finde frem til både omkomne og eventuelt overlevende.

Det er foreløbig uvist, om der er flere omkomne eller overlevende i tunnelen.

- Vi koncentrerer os om eftersøgningsarbejdet, da der sandsynligvis er flere mennesker derinde, siger Seo Jeong-il, der leder brandvæsnet i den vestlige del af Cheongju.

Klokken 23 lørdag dansk tid oplyste Sydkoreas indenrigs- og sikkerhedsministerium, at 26 personer på landsplan var konstateret omkommet.

Efter fundet af den oversvømmede bus er dødstallet steget til 31.

Lørdag bad Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, om, at alle tilgængelige ressourcer blev sat ind på at begrænse antallet af dødsofre i forbindelse med det voldsomme vejr.

Regnen ventes at fortsætte søndag.

/ritzau/Reuters