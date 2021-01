Dykkere leder efter sorte bokse for at opklare flystyrt

2600 personer leder efter vrag- og ligdele i havet, efter at et fly styrtede ned ud for Jakarta.

Indonesiske dykkere har fundet en turbine fra et fly med 62 passagerer, der styrtede ned, få minutter efter at det lettede lørdag.

Det melder indonesiske embedsmænd mandag lokal tid.

Dykkere i havet har allerede fundet ligdele og vragrester, der menes at være fra Sriwijaya Air Boeing 737-500-flyet, der forsvandt fra flyradaren cirka fire minutter efter dets afgang fra Jakartas lufthavn.

- Turbinen blev fundet af et flådeskib udstyret med et tredimensionelt ekkolod, siger flådeansvarlig Orri Ronsumbre.

Signaler fra flyets to sorte bokse - som består af en flyvedataoptager og en stemmeoptager til cockpittet - blev lokaliseret søndag.

Efterforskerne håber at kunne bruge data fra optagerne til at kaste lys over årsagen til ulykken.

I alt 2600 personer deltager i arbejdet med at trække genstande og lig op af havet med en dybde på omkring 23 meter ved hjælp af både og helikoptere.

Flere poser er blevet fyldt med ligrester og sendt til et politihospital, hvor efterforskere håber at identificere ofre ved at matche DNA fra deres rester til levende slægtninge.

Alle 62 passagerer om bord på flyet, der var halvt fyldt op, var indonesiske. Ti af dem var børn.

Flyet, som er fra lavprisselskabet Sriwijaya Air, havde kurs mod Pontianak på øen Borneo, da man mistede kontakten til det.

Flightradar24, som er en tjeneste, der følger lufttrafikken, oplyste lørdag, at flyet mistede mere end 10.000 fods højde - cirka tre kilometer - på mindre end et minut.

Det skete, fire minutter efter at det var lettet fra lufthavnen.

Flyet er et Boeing 737-500 med 27 år på bagen.

Et Boeing 737 MAX-fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air styrtede i 2018 ud for Jakarta. Alle 189 personer om bord mistede livet.

/ritzau/dpa