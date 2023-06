Dykkerveteran beskriver skræmmende forhold ved Titanic-vrag

Præcist hvor de fem besætningsmedlemmer om bord på ubåden "Titan", som søndag satte kursen mod vraget af "Titanic" på 4000 meters dybde, befinder sig, vides ikke.

Men en dykkerveteran beskriver de skræmmende forhold, som besætningsmedlemmerne kan være udsat for.

Dik Barton blev i 1993 den første brite til at besøge "Titanics" vrag. Siden har han været nede på de 4000 meters dybde 21 gange.

- Det er et enormt fjendtligt miljø i de dybder, som vi har med at gøre, siger han.

- Trykket er 2500 pund (1,1 ton red.) per kubikcentimeter. Det svarer til to voksne elefanter, der står på din tommelfingernegl.

- Hvis noget går galt, så går det galt meget hurtigt.

Barton har tidligere arbejdet sammen med den franske ubådskaptajn Paul-Henry Nargeolet på ture ned til vraget. Nargeolet er en af de fem, som er om bord på "Titan".

- Han er typen, som kan holde dem (de andre besætningsmedlemmer, red.) i ro, men det er ikke nogen nem opgave i et rør på havbunden.

- Han er en fantastisk udforsker og et fantastisk individ, og han kender vraget bedre end nogen anden, jeg kender, siger Barton.

"Titan" mistede kontakt med overfladen søndag, 1 time og 45 minutter efter den var dykket. Fartøjet forsvandt i havet 1448 kilometer fra halvøen Cape Cod i Massachusetts.

Ifølge dykkerveteranen er de mest sandsynlige forklaringer, at ubåden enten har mistet strømmen på vej ned, eller at fartøjets struktur er bukket under for det høje tryk under vandet.

- Det er fuldstændig bælgmørkt dernede, og så kommer man ned til havbunden, tænder sine lygter, og så har man "Titanic" lige foran sig, hvis man altså lander det rigtige sted, siger Dik Barton.

- Det er ikke en nem sag. Området er 3,2 kilometer bredt.

"Titanic" er ikke er det mest glamourøse skibsvrag på havets bund, mener Dik Barton, men alligevel holder den famøse historie om skibets forlis eventyrlystne i et jerngreb.

- Der findes meget mere glamourøse og fantastiske maritime katastrofer og vrag, men denne er med tidens løb blevet romantiseret, siger han.

- Det er et historisk sted, som folk gerne vil se, og de er parate til at betale mange penge for det.

OceanGate, som ejer og administrerer det tabte "Titan"-fartøj, tager 250.000 dollar for turen ned til vraget af "Titanic". Det svarer til 1,7 millioner kroner.

Dik Barton siger, at den nemmeste måde at forestille sig synet af vraget på er at forestille sig verdens bedste hotel knap 1000 kilometer ude på havet. Så slår man det ud i to, lidt ligesom et æg, og spreder indmaden ud over havbunden.

