Dyremarkeder fostrer virussmitte

* Når mange forskellige dyrearter blandes på et marked, øger det risikoen for, at smitten af ukendte vira kan spredes.

* Især i Sydøstasien er der kultur for at have mange levende dyr på markedet.

* Også i Afrika og Sydamerika er det normalt med levende dyr på markeder.

* Coronavirusset, der har smittet flere end 1,4 millioner mennesker, menes at stamme fra flagermus.

* Flere end 83.000 personer er døde af Covid-19, som er sygdommen, man får af coronavirusset.

Kilde: Københavns Universitet

/ritzau/