E. Jean Carroll får lov til at forfølge nyt søgsmål mod Trump

En føderal dommer siger tirsdag, at E. Jean Carroll kan forfølge et søgsmål mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump på ti millioner dollar for æreskrænkelse.

Et nævningeting kendte i maj Trump skyldig i at have begået seksuelt overgreb mod Carroll og i at have krænket hendes ære ved at kalde hende en løgner. Trump skal betale hende fem millioner dollar i erstatning.

Distriktsdommer på Manhattan Lewis Kaplan har afsagt en kendelse til E. Jean Carrolls fordel tirsdag.

Trump har argumenteret for, at Carrolls sag om ærekrænkelse skal frafalde, fordi et nævningeting konkluderede, at han ikke har voldtaget hende.

Igennem en talsperson fastholder Trumps advokat Alina Habba, at Carroll ikke skal have lov til at sagsøge Trump. Habba var tirsdag i Miami, hvor Trump skulle møde i retten i forbindelse med, at han er blevet tiltalt i en straffesag.

Sagen i Miami drejer sig om, at Trump skal have beholdt klassificerede dokumenter, efter at han forlod Det Hvide Hus.

I Carrolls lejr er der derimod glæde over tirsdagens kendelse.

- Vi glæder os til hurtigt at rykke fremad på E. Jean Carrolls tilbageværende krav, siger Roberta Kaplan, der er advokat for Carroll.

Begge Carrolls civile søgsmål mod den tidligere præsident udspringer af, at Trump har benægtet, at han voldtog hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman i midten af 1990'erne.

9. maj beordrede et nævningeting Trump til at betale Carroll to millioner dollar i erstatning for overgreb og tre millioner for ærekrænkelse.

Nævningetinget fandt det bevist, at Trump havde begået overgreb mod Carroll, men ikke at han havde voldtaget hende.

Carroll har efterfølgende forsøgt at ændre et søgsmål fra 2019, efter at Trump har sagt til en journalist, at voldtægten aldrig fandt sted, og at Carroll ikke er "hans type".

Det nye søgsmål forsøger at inkorporere nævningetingets afgørelse samt fornærmelsen, som Trump kom med en dag efter afgørelsen i maj.

På CNN sagde den tidligere præsident, at Carrolls forklaring var "falsk", mens han udråbte hende som en "tosse".

/ritzau/Reuters