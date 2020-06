Easyjet genoptager flyvninger med krav om ansigtsmasker

For første gang siden slutningen af marts sender det britiske Easyjet mandag igen fly i luften.

Det britiske luftfartsselskab Easyjet sender mandag igen passagerfly i luften. Det skriver Reuters.

Easyjet suspenderede 30. marts hele sit trafikprogram på grund af coronakrisen.

Mandagens første afgang bliver fra Londons Gatwick-lufthavn til Glasgow. Som noget nyt skal passagererne være iført ansigtsmasker for at mindske smitterisikoen.

Easyjet genåbner indledningsvist visse ruter mellem britiske byer samt internationale ruter fra Frankrig, Schweiz, Italien og Portugal.

Mens grænserne i flere europæiske lande bliver åbnet igen, er der i Storbritannien krav om, at alle, der ankommer til en britisk lufthavn, skal i karantæne i 14 dage.

British Airways, Ryanair og Easyjet mener, at de nye karantæneregler er for strenge og truer tusindvis af job. De tre selskaber meddelte fredag, at de vil gå rettens vej i et forsøg på at få ændret karantænereglen.

De regler er ifølge de tre selskaber for strenge og vil afskrække mange kunder fra at bestille en rejse til en britisk destination - ikke mindst fordi andre europæiske lande har varslet genåbning af grænserne.

/ritzau/Reuters