Ebola spreder sig til millionby i DRCongo

Frygten for, at ebolaudbrud ville sprede sig til større by, er blevet virkelighed, oplyser ministerium.

Myndighederne i DRCongo oplyser, at man har registreret et tilfælde af ebolasmitte i millionbyen Mbandaka.

Dermed er epidemien i landet trådt ind i en ny fase, oplyser DRCongos sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

WHO meddelte forleden, at man har forberedt sig på "det værste" i forbindelse med det aktuelle udbrud af ebola .

Frygten er hidtil gået på, om smitten ville spredes til en større by.

Det har WHO's vicegeneralsekretær for nødberedskab, Peter Salama, tidligere oplyst.

/ritzau/