Ebolalæge er dræbt under angreb mod hospital i DRCongo

Bevæbnede mænd angreb fredag et hospital i DRCongo, hvor sundhedspersonale bekæmper udbruddet af ebola.

En læge er blevet dræbt, og to andre er såret under et angreb mod et hospital i det ebolaplagede DRCongo.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Lægen Richard Valery Mouzoko Kiboung, som de seneste måneder har arbejdet på at bekæmpe det igangværende udbrud af ebola i landet, blev dræbt fredag.

Det skete under et angreb mod universitetshospitalet i byen Butembo i den østlige del af DRCongo.

To andre personer blev såret, men er uden for livsfare, oplyser WHO.

Det er blot det seneste i rækken af angreb mod sundhedspersonale, som bekæmper ebola i DRCongo.

- Jeg og alle i WHO er dybt berørt af tabet af vores kollega doktor Mouzoko, siger direktør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus i en meddelelse.

- Han placerede sig selv i frontlinjen for at redde liv i DRCongo.

Ifølge politiet og de lokale myndigheder er den dræbte camerounsk statsborger.

Fredagens angreb blev udført af en gruppe bevæbnede mænd, oplyser borgmesteren i Butembo, Sylvain Kanyamanda.

- Ebolaholdet var midt i et møde. Bevæbnede mænd ankom og skød på folk. En læge blev skudt og bragt til skadestuen. Hans kolleger blev såret. Lægen fra Cameroun døde efterfølgende, siger borgmesteren.

/ritzau/