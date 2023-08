Ecowas godkender snarlig invasion af Niger for at fjerne junta

De 15 vestafrikanske lande Ecowas er ved at gøre klar til at sende styrker ind i landet Niger, som sidst i juli blev udsat for et statskup af landets nationalgarde, som lige nu kontrollerer landet.

Det oplyser Elfenbenskystens præsident, Alassane Quattara, på vej hjem fra et krisemøde i Ecowas.

- Militærcheferne har stadig andre konferencer til at færdiggøre nogle ting, men de har tilsagn fra Konferencen for Statscheferne til, at operationen kan starte så hurtigt som muligt, siger Quattara.

Torsdag aften blev landene enige om, at der skulle stå en reservestyrke klar mod den nigerske junta, som har smidt den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, på porten.

Quattara oplyser, at Elfenbenskysten vil bidrage med en bataljon på mellem 850 og 1100 soldater. Hvor mange soldater de andre lande i Ecowas bidrager med, står endnu ikke helt klart.

- Vi er fast besluttede på at genindsætte præsident Bazoum i hans embede, siger Alassane Quattara.

Inden han forlod krisemødet i Ecowas, som blev holdt i Nigerias hovedstad, Abuja, mindede Quattara om, at det ikke vil være første gang, at Ecowas har blandet sig.

Ecowas "har før i tiden indblandet sig i Liberia, Sierra Leone, Gambia og Guinea-Bissau," når den forfatningsmæssige orden har været truet i de lande, siger Quattara.

- I dag har vi en lignende situation i Niger, og jeg vil gerne sige, at Ecowas ikke kan acceptere det, siger den ivorianske præsident.

Det franske udenrigsministerium oplyser i en pressemeddelelse sent torsdag aften, at det "fuldt ud støtter samtlige konklusioner" fra de vestafrikanske landes krisemøde torsdag.

Niger er en tidligere fransk koloni, og kuppet har ført til en bølge af anti-franske og prorussiske holdningstilkendegivelser i regionen.

Torsdag har Frankrig og Mali suspenderet udstedelsen af visa til hinandens borgere.

/ritzau/AFP