Ecuador gør coronavaccination obligatorisk

Landet har godt 77 procent vaccinerede, men indfører krav om vaccine for at nå mål på 85 procent.

Ecuador har torsdag besluttet, at det skal være obligatorisk at blive vaccineret mod coronavirus.

Det skriver Reuters.

- Denne beslutning er blevet taget på grund af den nuværende epidemisituation. Der er stigende smitte. Nye bekymrende varianter, som omikron, cirkulerer, skriver landets sundhedsministerium i en meddelelse.

Omkring 12,4 millioner i landet er blevet færdigvaccineret mod coronavirus. Det svarer til 77,2 procent af alle over fem år, oplyser ministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen gælder alle borgere, der er egnet til at modtage vaccinen. Kravet gælder altså ikke personer, der af sundhedsmæssige årsager ikke bør vaccineres mod coronavirus.

Tidligere har regeringen i Ecuador meddelt, at den ønsker, at mindst 85 procent af befolkningen skal vaccineres i år.

I både Indonesien, Mikronesien, Turkmenistan og Tadsjikistan er det allerede obligatorisk at få coronavaccinen.

Tyskland og Østrig har indført krav om coronavaccine fra 2022.

Østrig indførte kravet i november som det første land i EU.

Derudover blev der genindført et delvist krav for alle om at blive hjemme. Alle færdigvaccinerede, hvilket tæller 68 procent af befolkningen, kan forlade deres bolig, mens den øvrige del af befolkningen skal holde sig hjemme.

Kravet om vaccine træder i kraft til februar. Det gælder alle borgere over 14 år med undtagelse af borgere, der har dispensation af sundhedsmæssige årsager.

Den østrigske regering har dog understreget, at ingen vil blive vaccineret med tvang.

Til gengæld betyder det, at dem, der nægter at få et stik, risikerer bøder på 600 euro. Det svarer til 4460 kroner. Bøderne kan efterfølgende stige til 3600 euro svarende til 26.770 kroner, hvis de ikke bliver betalt.

/ritzau/