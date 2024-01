Ecuador vil smide op mod 1500 colombianske fanger ud af landet

Ecuadors præsident, Daniel Noboa, siger onsdag, at landet vil begynde at deportere udenlandske fanger for at reducere antallet af indsatte i fængslerne og de udgifter, der er forbundet dertil.

Det drejer sig særligt om colombianere, siger Noboa.

Han peger på, at omkring 1500 colombianere sidder fængslet i Ecuador, og at colombianere, venezuelanere og peruanere udgør 90 procent af de udenlandske fanger i landets fængsler.

Tidligere på ugen blev der erklæret undtagelsestilstand i Ecuador som følge af narkobaronen Jose Adolfo Macias' flugt fra fængslet.

Tirsdag gav Noboa ordre til at "neutralisere" kriminelle bander, efter at en maskeret gruppe på direkte fjernsyn indtog et studie i den ecuadorianske fjernsynskanal TC's bygninger.

På baggrund af hændelsen har præsidenten erklæret 22 bander som terrororganisationer.

/ritzau/Reuters