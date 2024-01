Ecuadoriansk anklager formodes likvideret gennem bilvindue

Den ecuadorianske anklager Cesar Suarez, som spillede en central rolle i krigen mellem regeringen og landets narkokarteller, er onsdag blevet fundet død.

Det franske nyhedsbureau AFP har fået at vide fra en kilde i Ecuadors anklagemyndighed, at Suarez stod i spidsen for efterforskningen af de bandemedlemmer, som i sidste uge stormede en tv-station og tog stationens ansatte som gidsler på landsdækkende fjernsyn.

Cesar Suarez blev onsdag fundet død i sin bil.

Billeder, som AFP har set, viser bilen, som den blev fundet i Guayaquil, som er Ecuadors største by og centrum i narkokrigen mellem regeringen og kartellerne.

Vinduet i førersiden var ifølge AFP gennemhullet af skud.

- Taget i betragtning af mordet på vores kollega Cesar Suarez ... vil jeg være helt klar i mælet: Organiserede bander, kriminelle, terrorister vil aldrig stoppe vores forpligtelse for det ecuadorianske samfund, skriver landets justitsminister, Diana Salazar, på det sociale medie X.

I sidste uge blev der erklæret undtagelsestilstand i Ecuador som følge af narkobaronen Jose Adolfo Macias' flugt fra fængslet.

Om tirsdagen indtog en maskeret gruppe på direkte fjernsyn et studie i den ecuadorianske fjernsynskanal TC's bygninger.

Senere på aftenen den dag var der desuden meldinger om, at mindst syv politibetjente var blevet bortført i Ecuador.

Efter at det lykkedes Macias at flygte fra fængslet i Guayaquil, sagde Ecuadors præsident, Daniel Noboa, at soldater ville blive indsat i Ecuadors gader og fængsler i foreløbig 60 dage.

Macias fik i 2011 en straf for organiseret kriminalitet, narkohandel og drab. Han er idømt i alt 34 års fængsel.

Det er anden gang, han er stukket af fra fængslet. Første gang var i 2013, hvor han var på fri fod i tre måneder.

På baggrund af de seneste hændelser har Ecuadors præsident, Daniel Noboa, erklæret 22 bander som terrororganisationer.

