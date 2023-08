Ecuadoriansk politiker meldes dræbt - nummer to på en uge

En lokalpolitiker i Ecuador er mandag blevet dræbt.

Det oplyser hans parti, Borgerrevolutionsbevægelsen.

Drabet er sket, mindre end en uge efter at præsidentkandidaten Fernando Villavicencio blev dræbt ved et kampagnearrangement.

Pedro Briones, der var en af partiets ledere i provinsen Esmeraldas, blev dræbt mandag, siger Luisa Gonzalez, der er præsidentkandidat for partiet.

Ecuadors tidligere præsident Rafael Correa er også fra det parti.

Der er præsidentvalg i Ecuador på søndag.

- Min solidaritet er hos kammerat Pedro Briones' familie, et nyt offer for volden, skriver Gonzalez på X, tidligere kendt som Twitter.

- Ecuador går i gennem landets blodigste periode.

Hun kalder regeringen uduelig og siger, at landet er blevet overtaget af kriminelle bander.

Hverken regeringen eller politiet har umiddelbart bekræftet drabet.

Men lokale medier citerer en lokal politikilde for at sige, at offeret blev skudt i sit hjem i byen San Mateo af to mænd, der flygtede på en motorcykel.

I sidste uge blev den 59-årige præsidentkandidat Fernando Villavicencio dræbt i hovedstaden Quito.

Præsidentkandidaten er journalist og var på et korstog mod korruption og lå nummer to i målingerne, da han blev dræbt.

En af hans store sager som journalist var at have sendt Rafael Correa, der var præsident fra 2007 til 2017, på anklagebanken i en sag, der kom for dagen på grund af Villavicencios undersøgende journalistik.

Correa, der nu bor i Belgien, blev dømt in absentia til otte års fængsel i sagen.

Det meste af Ecuador har været i undtagelsestilstand siden drabet. Landets præsident, Guillermo Lasso, har sagt, at det er organiseret kriminalitet, der er skyld i drabet.

Seks colombianere er blevet anholdt i sagen, og en mistænkt blev dræbt af Villavicencios sikkerhedsvagter umiddelbart efter angrebet.

/ritzau/AFP