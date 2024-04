Ecuadors befolkning støtter forslag om hårdere straffe

Ecuadors præsident, Daniel Noboa, ser i en folkeafstemning ud til at få befolkningens støtte til at indføre en række nye sikkerhedsforanstaltninger, som han siger, vil hjælpe landet i kampen mod kriminalitet.

Det viser en stemmeoptælling fra landets nationale valgråd søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt tiltagene er, at politiet og militæret skal patruljere i fællesskab, at der skal gives længere straffe for blandt andet mord og i terrorsager, øget kontrol med våben i områder, der ligger tæt på fængsler, og at militæret må bruge de våben, som er bliver konfiskeret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP tæller tiltagene også, at ledere af organiseret kriminalitet i Ecuador skal kunne udleveres til USA.

Ecuador var særligt i starten af 2024 præget af en blodig krig mellem politi og bander, efter volden i landet er blusset op.

Mens befolkningen gik til stemmeurnerne, for at tilkendegive deres holdning til den foreslåede pakke af sikkerhedsforanstaltninger, kunne myndighederne oplyse, at en fængselsdirektør, Cosme Damian Parrales, havde mistet livet.

Det skete i provinsen Manabi, som ligger langs Ecuadors kyst.

Myndighederne berettede samtidig om et muligt forsøg på oprør fra de indsatte i et andet fængsel, som ligger øst for byen Manabi.

SNAI - der er Ecuadors svar på Kriminalforsorgen - har endnu ikke givet flere detaljer om de to sager.

Indtil videre viser optællingen af søndagens stemmer, at mellem 60 procent og 73 procent støtter forslaget om øget sikkerhed.

Optællingen af stemmer er ikke afsluttet, men ifølge Reuters er der stod sandsynlighed for, at det ender med et flertal af stemmer for.

Natten til mandag dansk tid delte Daniel Noboa på Instagram et billede med sin familie, hvor det lyder fra præsidenten, at "Vi har forsvaret landet, nu har vi flere værktøjer til at bekæmpe kriminaliteten og til at få freden tilbage til ecuadorianske familier".

Ecuador blev tidligere betragtet som et relativt fredeligt land i Latinamerika, men har siden mistet den status, efter problemerne med narkobander de senere år er taget til i landet.

Blandt andet slår nabolandet Colombia hårdere og hårdere ned på bander, der i stedet er begyndt at bruge Ecuador. Havnene på Ecuadors stillehavskyst bruges således til smugleri af stoffer til både USA og Europa.

