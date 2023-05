Ecuadors præsident opløser parlamentet midt i rigsretssag

Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, har onsdag udstedt et dekret, som opløser landets parlament, Nationalforsamlingen, efter at det havde påbegyndt en rigsretssag mod ham.

I dekretet fremgår det, at Lasso opløser landets parlament på baggrund af "en dyb politisk krise og national tumult".

Parlamentet er ledet af af den ecuadorianske opposition. Det åbnede tirsdag en rigsretssag mod den uhyre upopulære konservative præsident, som står over for anklager om korruption.

Det er første gang nogensinde i Ecuadors historie, at en præsident har opløst Nationalforsamlingen. I ecuadoriansk lov er han i sin gode ret til at regere landet ved dekret, indtil der er valgt et nyt parlament.

Lasso har i den forbindelse opfordret landets valgkommission til at arrangere parlamentsvalg.

Ifølge den ecuadorianske valglov skal valgkommissionen inden for en uge samles for at kalde til parlamentsvalg. Her skal folket vælge et parlament, der kan sidde til slutningen af den nuværende valgperiode, som slutter i 2025.

Rigsretssagen begyndte tirsdag, efter at Ecuador i længere tid har døjet med bandevold i forbindelse med narkosmugling.

Den venstreorienterede opposition har anklaget Lasso for at være vidende om korruption i statsejede virksomheder, hvor hans svoger Danilo Carrera og en forretningsmand, som er anklaget for narkosmugling, har været involveret.

Tirsdag proklamerede Lasso over for Nationalforsamlingen sin "totale, indlysende og utvivlsomme uskyld".

Onsdag forsvarer han i en tale sendt i fjernsynet sin beslutning om at opløse Nationalforsamlingen.

- Det er en demokratisk beslutning, ikke mindst fordi det giver det ecuadorianske folk muligheden for at tage stilling til det, siger han.

