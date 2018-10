Edisney er fanget på en kirkegård for de levende: Når han ryger crack, forsvinder alle problemerne

Brasilien er det land i verden, hvor flest er afhængige af crack-kokain. ”I begyndelsen røg jeg, når jeg var glad. Nu ryger jeg for at holde min hverdag ud,” siger Edisney Galvão, der har mistet alt og lever i et skur under en motorvej i Rio de Janeiros crackland, kaldet Cracolandia

Edisney Galvão røg crack i går. I løbet af dagen havde han ikke lyst og tænkte, at det var på tide at holde op. Igen. På tide at forlade det skur under motorvejen, hvor han bor. Men ud på natten kunne den 32-årige brasilianer ikke modstå fristelsen. Der havde været fødselsdag for en lille pige fra naboskuret, og da børnene var lagt til at sove, fandt de voksne det stærkt vanedannende stof frem.

”Jeg rummer både mørket og lyset. To sider af mig, som kæmper imod hinanden. Når jeg ikke ryger, begynder jeg at tænke igen, komme til live igen. Men hvis nogen tilbyder mig at ryge med, er det uendelig svært at sige nej. Så vinder mørket,” fortæller Edisney Galvão.

Så han fyldte lungerne med crack, den mest afhængighedsskabende form for ko-kain og samtidig et af de mest afhængighedsskabende stoffer overhovedet. Et stof, der har gjort flere end en million mennesker afhængige i Brasilien. I intet andet land på kloden bliver der røget så meget crack som i sambalandet

Edisney Galvão stoppede glaspiben og tændte op under en lille gullig klump med samme kuperede overflade som sten. Ilden fra lighteren fik klumpen til at give en knitrende lyd fra sig. Som så mange gange før åbnede crack-kokainen for dopamin-depoterne i Edisney Galvãos hjerne. Dopamin, hjernens lykkemiddel, strømmede atter gennem hans sind, løftede ham op og fik alle problemer og depressive tanker til at fordufte. For en stund glemte han, at han bor under mere kummerlige forhold end i selv de fattigste favelaer. Og væk var den dårlige samvittighed over, at hans forældre ikke ved, at han bor der.

Da effekten aftog efter 15 minutter, fyldte han piben med endnu en klump crack. Klumpen koster kun, hvad der svarer til 10 kroner, samme pris som en æske kiks, så han gjorde det igen. Og igen.

I dag udgør Brasilien verdens største marked for crack-kokain og det næststørste marked for ren kokain, kun overgået af USA. Ifølge tal fra universitetet i São Paulo har omkring tre procent af den brasilianske befolkning, altså næsten seks millioner mennesker, eksperimenteret med kokain i en eller anden form.

Brasilien var længe et af verdens mest ulige lande. Men i løbet af det seneste årti er det lykkedes at mindske den store forskel mellem rig og fattig. Flere eksperter trækker derfor en tråd mellem Brasiliens voksende middelklasse og et større marked for crack-kokain. Men den sammenhæng holder ikke, mener professor Dartiu Xavier da Silva. Han forsker i afhængighed på universitetet i São Paulo.

”Selvom der er mennesker fra forskellige lag af samfundet, som ryger crack, så tilhører de en minoritet. De fleste crack-rygere findes i det ekstremt fattige lag af samfundet, de mennesker, som bor på gaden, outcasts,” siger da Silva.

Han henviser til, at selvom middelklassen er blevet større i de senere år, er situationen vendt igen. Nu vokser antallet af folk, der lever på gaden.

I 2014, da landet var vært for VM-slutrunden i fodbold, fejrede brasilianerne, at de ikke længere var at finde på FN’s liste over lande med hungersnød. For tiden er de i fare for at blive føjet til listen igen. Efter en god periode op til VM er Brasilien atter i dyb økonomisk krise. En række store korruptionssager har været med til skabe den største arbejdsløshed i årtier. 14 millioner mennesker står uden arbejde.

Det er blandt disse mennesker, gadens folk, at crack-misbrugerne findes.

”De fattigere ryger crack, fordi det er det billigste stof, der er tilgængeligt. Og der er utroligt meget af det i Brasilien,” siger Dartiu Xavier da Silva og refererer til lan-dets centrale rolle i den globale kokain- distribution.

Længe har nationen, der grænser op mod Atlanterhavet, været et vigtigt transitland for kokain, der bliver transporteret fra blandt andet Bolivia til Europa. Førhen var det kun en mindre andel af kokainen, som blev i Brasilien, men nu om dage beholder brasilianerne op mod 60 procent af den bolivianske kokainproduktion. Og for mange mennesker forvandler crack-kokainen sig fra et frikvarter i hverdagen til et fængsel, de ikke kan slippe ud af.

I Brasilien er der inden for de senere år opstået særlige steder for disse mennesker. Fænomenet kaldes Cracolandia – eller Crackland – og findes over hele landet. Fra små, afsides landsbysamfund i hjertet af Amazonas’ regnskov til mørke afkroge af landets kronjuvel, Rio de Janeiro.

Det er her, i et af Rios cracklande, at Edisney Galvão bor.

Da klokkens visere runder middag, ligger Edisney Galvão stadig og sover. Nattens strabadser tynger hans hoved og tanker.

”Jeg har altid dårlig samvittighed dagen derpå,” fortæller han, da han slæber sig ud på den åbne plads under motorvejen.

Han ser spinkel ud i sin slidte T-shirt. Kindbenene stikker frem, og under kasketten gemmer han en let grånende og vigende hårpragt. I modsætning til mange af områdets andre beboere har Edisney Galvão en seng, en enmandsseng, som fylder knap halvdelen af skuret. Gulvet består af en spånplade, og på et ramponeret computerbord ved siden af sengen står et lille fladskærms-tv af ældre dato.

Det er ingen sag for beboerne under motorvejen at skaffe elektricitet. Langs motorvejen løber el-kabler, som beboerne i Cracolandia på ulovlig vis har koblet sig på. Ledninger føres fra elmasten ned til vejen og videre ned til blikhytterne, hvor de forsyner omkring 1000 mennesker med elektricitet.