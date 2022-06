Efter 100 dage er det blevet en to-frontskrig: På artilleri i Ukraine. På energi i Europa

Det er ikke ham, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal lede Gazprom – det er mig, der skal fortælle ham, hvordan han skal lede Rusland. Nogenlunde sådan faldt ordene omkring årtusindskiftet fra Rem Viakhirev, administrerende direktør i verdens største gasselskab frem til årtusindskiftet, da den ukendte og unge Vladimir Putin først blev premierminister i 1999 og siden præsident i 2000.

Viakhirevs skæbne er fortællende for, hvorfor krigens fokus nu for alvor er blevet en to-frontskrig – én i Donbass, én om fossil energi til Europa. Putin har sat en pistol for panden for særligt tysk og italiensk industri, der er dybt afhængige af russisk naturgas. Lukning af gas, som det blev meddelt danske Ørsted og Holland i denne uge, er et signal til de to store EU-lande.