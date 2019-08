Efter 14 års debat træder burkaforbud i kraft i Holland

Det er usikkert, hvorvidt et burkaforbud vil blive håndhævet i Holland, da offentlige instanser protesterer.

Torsdag træder et tildækningsforbud i kraft i Holland. Det sker efter 14 års intens politisk debat om emnet.

Forbuddet indebærer, at beklædningsgenstande, der "dækker ansigtet" - såsom burkaer og slør - fra 1. august ikke længere må bæres i offentlige institutioner.

Forbuddet gælder således blandt andet på hospitaler, i skoler, regeringsbygninger og offentlige transportmidler.

Det hollandske indenrigsministerium har opfordret de lokale myndigheder i landet til at håndhæve forbuddet.

Sikkerhedspersonale i offentlige bygninger skal således fremover bede tildækkede kvinder om at vise deres ansigt.

Hvis de nægter, kan de blive nægtet adgang til bygningen og blive pålagt en bøde på mindst 150 euro. Det svarer til omkring 1100 danske kroner.

Forbuddet gælder også andre former for tildækning af ansigtet som eksempelvis elefanthuer og hjelme, der dækker hele ansigtet.

Der er dog tvivl om, hvorvidt forbuddet reelt vil blive til håndhævet. Det skyldes, at flere byer, hospitaler, busselskaber og politibetjente offentligt har bekendtgjort, at de ikke har tænkt sig at følge forbuddet.

