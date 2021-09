Det bliver ikke kun et vendepunkt for tyskerne, når Angela Merkel forlader kanslerposten efter valget den 26. september. Borgerne i de øvrige europæiske lande vil også kigge forgæves efter den tyske forbundskanslers velkendte jakkesæt ved fremtidens EU-topmøder, og mange EU-borgere er ikke langt fra at føle sig lige så forældreløse som tyskerne, når hele Europas Mutti forsvinder ud af politik, så snart en ny regering er på plads efter det tyske valg.

