Efter 50 år accepterer familierne for ofrene under München-massakren erstatning 

I går kunne Nicolai Wammen (S) præsentere regeringens bud på den kommende finanslov for 2023. Regeringen kalder det en "stram og ansvarlig" finanslov, men blå blok kalder udkastet manipulation og valgflæsk op til en kommende valgkamp. Det skriver Berlingske.

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, kalder det for "åbenlyst spin". Kritikken går på regeringens brug af ordet "stram", fordi det kun er en opstramning som følge af en udfasning af en række coronatiltag, herunder hjælpepakker, en omfattende teststrategi og udbetaling af feriepenge. Samtidig mener de blå partier, at inflationshjælpen vil forhøje forbruget og dermed forværre inflationen.



"Fordi man ovenikøbet vil sende checks ud til udvalgte vælgergrupper, synes jeg ikke, det fremstår som en stram eller gavnlig finanslov, når man ser på de udfordringer, som dansk økonomi står over for," siger Rasmus Jarlov (C)



I en pressemeddelelse fra Kristelig Fagforening, Krifa, kritiseres også finanslovens leflen for de kommende vælgere. I stedet mener foreningen, at der skulle have været sat flere penge af til arbejdsmiljøområdet, der er afgørende i forhold til den grønne omstilling. Flere penge til arbejdsmiljøområdet kan også kunne skabe bedre trivsel på arbejdsmarkedet, mindske sygdom, skabe højere produktivitet og arbejdsudbud. Krifa-formand Eik Dahl Bidstrup siger:



"Jeg vil kraftigt opfordre politikerne på Christiansborg til at lægge valgkampen på hylden for en stund og i stedet fokusere på at sikre en sund og stærk arbejdsstyrke i Danmark. Det er trods alt det, vores fremtid skal stå på."

Peter Skaarup vil gøre op med kulturel skævvridning

Selvom Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen stadig ikke har udrullet et egentlig politisk program forud for den kommende valgkamp, har partiet alligevel en enkelt kulturpolitisk mærkesag på programmet. Og det er at gøre op med den kulturelle skævvridning mellem land og by.



Det siger Peter Skaarup, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, i et interview til Altinget. Der er nemlig et presserende behov for at styrke den eksisterende kultur i provinsen samt sikre en mere ligelig fordeling af kulturtilbud på tværs af landet, mener han.



"Det er skønt med de her store institutioner, vi har i København. Men vi skal gerne bredere ud. Vi skal gerne have hele landet med."



Dog kan Peter Skaarup endnu ikke konkret udtale sig om, hvor pengene til et styrket kulturliv i provinserne skal findes. Han hævder blot, at det er vigtigt at holde liv i forsamlingshusene og teatrene.

Syrienskriger kæmpede for Islamisk Stat, men fortryder i dag

I går tilstod 33-årige Jacob El Ali i Københavns Byret at have rejst til Syrien tilbage i april 2013, hvor han tilsluttede sig Islamisk Stat. Med det risikerer han op til 16 års fængsel. Ifølge DR tilstod han også at have poseret med billeder af afhuggede hoveder, og at han deltog i kamphandlinger for terrorgruppen. Dermed er han som den første danske statsborger dømt for landsforræderi ved at have deltaget på den modsatte side af Danmark i en konflikt, som danske styrker var en del af.



I byretten i går sagde han også, at han godt kunne se, at det var "helt sygt". Det lykkes ham og familien at flygte fra Islamisk Stat tilbage i 2017. I dag er han bare glad for at være kommet hjem til Danmark, selvom det formentlig bliver bag tremmer.



I dag ruller endnu en sag for retten i Aarhus mod seks mænd, der forskellig vis er tiltalt for at støtte Islamisk stat. To mænd på 30 og 31 år er tiltalt for at være rejst til Syrien for at lade sig hverve til Islamisk Stat. De resterende personer i sagen er tiltalt for at støtte Islamisk Stat økonomisk. Over 20 retsdage frem til november behandler Retten i Aarhus sagen. Det skriver Ritzau.

Familierne for ofrene under München-massakren accepterer erstatning

Efter 50 år får familierne af de 11 israelske atleter, der blev dræbt under OL i München 1972 af den palæstinensiske terrororganisation, Sorte September, endelig erstatning, skriver Süddeutsche Zeitung.



Tidligere på måneden truede de efterladte til ofrene med at boykotte den mindehøjtidelig, der bliver afholdt på mandag i München, i forbindelse med 50 års dagen, hvis ikke erstatningen blev hævet. Det fik den tyske regering til at gå til forhandlingsbordet, og efter flere ugers forhandlinger og historiske gennemgange foretaget af tyske og israelske historikere er de endelig kommet til enighed.



Det betyder, at den tyske stat har indvilget i at forhøje erstatningen fra 10 millioner til 28 millioner euro. Heraf betaler den tyske stat 22,5 millioner euro, delstaten Bayern betaler 5 millioner og de resterende 500.000 euro betales af byen München.

Forbrydelser mod menneskeheden i Xinjiang

Sidste år kom det frem, hvordan Uighur-muslimerne i Vestkina, med en befolkning på 8,4 millioner, blev udsat for systematisk, statsorganiseret massefængsling, totur og forfølgelse.



Nu advarer FN’s afgående menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, i ny rapport onsdag aften, om mulige forbrydelser mod Uighur-muslimer, og beder verdenssamfundet om øget og øjeblikkelig opmærksomhed.



FN skriver i rapporten, at "graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af Uighur-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger" kan udgøre internationale forbrydelser og i særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden.



Derudover vurderer FN, at beskyldninger om, at der foregår totur og tvungne lægebehandlinger i provinsen er "troværdige”. Ifølge det franske nyhedsbureau er der med de tvungne lægebehandlinger tale om, at uighurkvinderne tvangssteriliseres, mens yngre mænd interneres. Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at modarbejde "ekstremisme" og "terrorisme".

Børsteormen er død

Klimaforandringerne får hele tiden konsekvenser for det dyreliv, vi deler jorden med. Nu er det gået udover børsteormen. Ifølge TV 2 Nyheder er alle børsteorme i Danmark døde. Det skyldes de høje temperaturer, skriver ormeeksporten A/S Kott Hvide Sande i et opslag på Facebook:



"På grund af den høje varme har der været stort spild og dødelighed for farmene i Nordeuropa, og det er desværre endt ud i, at alle børsteorme er døde"



Børsteorme er de mest anvendelige orme til fladfiskeri og havørredfiskeri, og udrydningen af dem sker på det værst tænkelige tidspunkt, da der er fladfiskesæson lige rundt om hjørnet.



Det betyder, at fiskerne går otte hårde uger i møde, da der kan gå op til to måneder, inden ormene er fodret op og tilgængelige igen. Dog ser det ud til, at temperaturene lige så stille begynder at falde, og med lidt held kan vi levere børsteorme igen om 4-5 uger, skriver ormeleverandøren.



Indtil da må de tage til takke med sandorme, grønne canadiske regnorme og frysetørrede børsteorme.