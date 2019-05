Efter års søgen er historisk slaveskib fundet i flod i USA

Skibet "Clotilda" sejlede i mange år slaver fra Afrika til USA. Nu er skibsvraget fundet i Alabama River.

Det sidst kendte skib, der bragte slaver fra Afrika til USA, er efter års søgen fundet i en flod i den amerikanske delstat Alabama.

Det oplyser en historisk kommission i Alabama på Facebook.

Fundet af skibet "Clotilda" er resultatet af en "årelang videnskabelig eftersøgning", skriver kommissionen.

"Clotilda" sejlede i al hemmelighed slaver fra Afrika til USA. Det fortsatte, årtier efter at Kongressen i USA i 1807 havde forbudt al import af slaver.

I 1860 bragte "Clotilda" 110 mænd, kvinder og børn fra et ukendt sted i Afrika til Alabama. Det fremgår af bogen "Drømme om Afrika i Alabama" fra 2007.

Det var, tre år før at den daværende præsident, Abraham Lincoln, offentliggjorde Emancipationserklæringen, en præsidentiel ordre, der frigav slaver i delstater, der deltog i oprøret mod den amerikanske forbundsregering.

Historikere vurderer, at skibet blev sunket med vilje for at skjule beviser om slavehandel for mere end 160 år siden.

/ritzau/Reuters