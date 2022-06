Efter årtiers hårdknude kan USA’s våbenlove strammes

Det har i mange år været et kedeligt ritual, at blodige masseskyderier i USA er blevet efterfulgt af en politisk debat, der ikke har ført nogen vegne. Men søndag kom der for første gang i over 25 år et reelt gennembrud i diskussionerne om national lovgivning, der har til formål at forhindre den slags massakrer, USA oplevede i maj, hvor to 18-årige gerningsmænd i alt dræbte flere end 30 børn og voksne i masseskyderier i henholdsvis Buffalo og byen Uvalde i Texas.

En gruppe senatorer fra begge partier kunne nemlig offentliggøre enighed om en foreløbig aftale, der realistisk set kan blive vedtaget med det nødvendige superflertal i Senatet, der kræver opbakning fra 60 ud af 100 senatorer. 10 republikanske senatorer er medunderskrivere og samtlige 50 senatorer fra Demokraterne forventes at stemme for.