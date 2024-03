Efter afbud prædikede pave Frans om håb ved påskegudstjeneste

Dagen efter, at pave Frans skippede et traditionsrigt optog i Rom, har han stået for en nattegudstjeneste i Peterskirken.

I kirken i Rom betonede paven lørdag aften, at påsken bør opmuntre folk og give dem håb:

- Dette er Guds styrke: livets sejr over døden, lysest triumf over mørket, håbets genfødsel midt i sammenbruddets ruiner.

- Søster, bror, må dit hjerte bryde ud i glæde på denne hellige nat, prædikede han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Omkring 6000 mennesker deltog i gudstjenesten påskelørdag, der er placeret mellem langfredag og påskedag.

Langfredag markerer ifølge kristen tradition dagen, hvor Jesus blev hængt på korset. Påskedag markeres Jesu opstandelse.

I sin prædiken omtalte pave Frans ifølge dpa også hadets hensynsløshed og krigens grusomhed, men også egoisme og ligegyldighed.

Han meldte langfredag afbud til optoget ved Colosseum i den italienske hovedstad, fordi han ville beskytte sit helbred under det travle påskeprogram, hvor også en række andre begivenheder ventede.

Det oplyste Vatikanet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I begyndelsen af markeringen lørdag blev et påskelys båret gennem kirken i et optog i mørke - mørket skal symbolisere et liv uden tro, skriver dpa.

Desuden blev otte voksne døbt af paven.

Den 87-årige pave skal søndag på påskedag fremføre sin traditionelle velsignelse - "Urbi et Orbi" eller "til byen og til verden" - fra Peterskirkens balkon.

Han har den seneste tid været ramt af både bronkitis og influenza, hvilket har gjort, at han til flere messer har haft en hjælper til at læse prædikenerne op.

Langfredag stod han i spidsen for en gudstjeneste i Peterskirken. Det var dog en af de få gudstjenester, hvor paven ikke prædiker.

Torsdag besøgte han et fængsel i udkanten af Rom, hvor han vaskede og kyssede 12 kvindelige indsattes fødder.

Ritualet er til for at mindes Jesus, der ifølge Bibelen vaskede fødderne på sine 12 disciple ved den sidste nadver.

