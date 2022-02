Efter angreb i Ukraine: Øget radioaktiv stråling fra Tjernobyl

Ukraines nukleare tilsynsmyndighed siger, at der er registreret øget radioaktiv stråling fra Tjernobyl i den nordlige del af landet.

- Ukraines atomare tilsyn meddeler fredag, at det har registreret et forøget strålingsniveau fra stedet, hvor det nedlagte atomkraftværk ligger, hedder det.

Eksperterne i tilsynet har ikke meddelt yderligere detaljer om, hvor meget strålingsniveauet er steget, men de siger, at den ændrede stråling skyldes, at tungt militært udstyr i området har hvirvlet radioaktivt støv op i luften.

Russisk militær vandt kontrol over Tjernobyl-området torsdag, da det invaderede Ukraine.

En rådgiver ved den ukrainske præsidents kontor, Mikhailo Podoljak, betegner den russiske fremrykning ved Tjernobyl som et "fuldkommen meningsløst angreb fra russisk side".

Tjernobyl ligger stik nord for den ukrainske hovedstad, Kijev, ganske tæt ved grænsen til Hviderusland.

I 1986 nedsmeltede atomkraftværket ved byen efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket. Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over et større område, inklusive dele af Sverige.

Området ligger fortsat øde hen, og der er efterfølgende bygget en større betonkonstruktion over den nedsmeltede reaktor for at begrænse den radioaktive stråling.

/ritzau/AFP