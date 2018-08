Efter anklager om valgsvindel skal Mali til omvalg

Flere oppositionskandidater beskylder regeringen i Mali for at have fiflet med optællingen ved sidste valg.

Næsten tre måneder efter første runde af et omdiskuteret præsidentvalg i Mali skal landets indbyggere til stemmeurnerne igen. Det skal ske den 28. oktober.

Ved anden runde af valget tidligere på måneden blev Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, genvalgt med 67 procent af stemmerne. Oppositionskandidaten Soumaila Cisse fik 33 procent af stemmerne.

Soumaila Cisse havde på forhånd afvist at godtage resultatet.

Både Cisse og andre af oppositionens kandidater har gentagne gange beskyldt regeringen for at fifle med optællingen og for at have proppet ekstra stemmesedler i boksene på valgstederne.

Derudover var der store uregelmæssigheder ved valget, hvor deltagelsen var på blot 34 procent.

Næsten 500 valgsteder kunne ikke åbne. Det var først og fremmest i de områder af Mali, der er præget af etniske spændinger og vold fra islamistiske grupper.

På valgdagen blev en valgtilforordnet dræbt.

/ritzau/AFP