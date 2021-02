Efter briterne er danskerne mest villige til at få vaccine

Kun overgået af briterne er flest danskere - 67 procent - villige til at få en vaccine, viser ny undersøgelse.

Folks tilbøjelighed til at blive vaccineret mod covid-19 er stigende rundt omkring i verden.

Således svarer over halvdelen af de adspurgte i en ny undersøgelse offentliggjort torsdag, at de vil takke ja, hvis de blev tilbudt en vaccine i næste uge.

Undersøgelsen, der er foretaget af YouGov og Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London, har kigget nærmere på tilliden til en vaccine i 15 forskellige lande.

Undersøgelsen viser, at folk i Storbritannien er mest villige til at få en vaccine. Således varer 78 procent af de adspurgte briter i undersøgelsen, at de er villige til at blive vaccineret mod covid-19.

Dernæst følger Danmark med 67 procent.

Samlet set er vaccinetilliden højere, end den var i november. Her viste en undersøgelse blandt de samme 15 lande og i alt 13.500 mennesker, at kun 40 procent var villige til at blive vaccineret.

/ritzau/Reuters