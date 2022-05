Efter fem år i fangelejr er dansk Jehovas Vidne nu en fri mand. Men religionsfriheden er stadig trængt i Rusland

Dennis Christensen har det godt, siger familien. Danskeren blev idømt seks års fængsel for ekstremisme i 2019 for at have læst i Bibelen med Jehovas Vidner, og andre medlemmer fængsles fortsat