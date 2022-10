Efter granskning: Befolkning blev vildledt af rygter om Trump

FBI tilbød en million dollar for dokumentation for slibrige anklager mod Donald Trump, men dokumentationen udeblev. Alligevel lod det amerikanske forbundspoliti rygterne stå uimodsagt

I januar 2017 kom Buzzfeed med en sensationel historie om den nyvalgte præsident Donald Trump. Netmediet skrev, at en efterretningsrapport hævdede, at den republikanske præsident havde samarbejdet med den russiske regering i et forsøg på at præge det overståede præsidentvalg. Den beskrev desuden, at der forelå en kompromitterende video af Donald Trump i selskab med russiske prostituerede.

Rapporten skulle senere vise sig at være utroværdig, og efterfølgende kom det frem, at efterforskningsarbejdet bag den blandt andet var betalt af folk med forbindelse til Hillary Clinton - Donald Trumps modkandidat ved valget. Men skaden var sket. Udover Buzzfeed rapporterede nyhedsmediet CNN om den ikke-verificerede rapport, som dernæst oversvømmede amerikanske og internationale medier.