Efter jordskred blev flere norske områder evakueret

Efter et jordskred ved byen Otta, der ligger op mod 300 kilometer nord for Oslo, blev 65 huse evakueret sent onsdag. Ifølge myndighederne skete skredet ved et bebygget område, og helikoptere og redningsmandskab blev sendt til stedet.

- Det er uvist, hvor omfattende skredet var. Vi håber, helikoptere kan give os et overblik over situationen, siger politiet til NTB.

En regional politiker i Sel kommune, Edri Siem, siger, at der er iværksat en evakuering. Der er ingen meldinger om, at huse eller personer er blevet ramt af skredet.

- En evakuering er sat i gang i bebyggelsen. Det drejer sig om 65 huse, siger Siem.

Tidligere er omkring 100 huse ved Otta evakueret. Mange er evakueret til Thon Otta hotel, som er indrettet som evakueringscenter. Samtidig er også en hal inddraget og en nybygget skole.

I Lilliestrøm, der ligger lidt vest for Oslo, blev 13 personer evakueret onsdag aften, efter jordmasser skred ved en elv.

Uvejret, der både har ramt Danmark, Norge og Sverige, omtales i Norge som et ekstremvejr og har fået navnet Hans.

Der er brug for hjælp fra hele samfundet, hvis Norge skal komme igennem de seneste dages uvejr uden store konsekvenser.

Det sagde Aud Hov, der er politisk leder i en af landets kommuner, onsdag.

- Vi står i en krisesituation af nationale dimensioner.

- Folk er blevet isoleret i flere lokalsamfund, og nødberedskabet risikerer ikke at kunne komme frem til folk, der har brug for hjælp, lød det.

