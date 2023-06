Efter Mette F-besøg: Amerikansk presse fokuserer på Ukraine-støtte

Mens posten som Natos generalsekretær har været i centrum i den danske dækning af mødet mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og USA's præsident, Joe Biden, har amerikanske medier i højere grad fokus på Ukraine og de to landes samarbejde herom.

I avisen New York Times beskrives "Danmark som et af flere lande der har givet udtryk for at være villig til enten at donere F-16-(kampfly, red.) fra deres eget lager eller træne piloter."

Derudover kaldes Danmark en "nøgle-Nato-allieret, der på lige fod med Storbritannien højlydt har talt for at bevæbne" Ukraine.

Avisen betegner det som en krølle på hale ved mødet, at Nato skal have ny generalsekretær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også nyhedsbureauet AP har hæftet sig mest ved Bidens bemærkninger om Danmarks støtte til Ukraine i forbindelse med besøget.

Her kaldes mødet "det første af et par kritiske møder, som Biden skal holde med europæiske allierede, hvor fokus vil hvile tungt på det næste skridt i krigen i Ukraine."

- Både Storbritannien (hvis premierminister også skal besøge Joe Biden, red.) og Danmark spiller en nøglerolle i den begyndende internationale plan, som Biden for nylig støttede, efter i måneder at have afvist opfordringer fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, om kampfly, skriver AP.

Her nævnes i Mette Frederiksen som en mulig kandidat til posten som Nato-generalsekretær i sidste afsnit af bureauets dækning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tv-stationen Fox News var mest optaget af, at Joe Biden og Mette Frederiksen angiveligt udvekslede grin og smil, da pressen forsøgte at råbe spørgsmål til dem.

Her er Nato-posten slet ikke nævnt.

Derudover har mødet ikke efterladt det store aftryk på mediebilledet i USA.

/ritzau/