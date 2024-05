Efter serie af skuddrab i Sverige: Bandemedlemmer skal kunne udvises uden at være dømt

”Intet er vigtigere end at stoppe den vanvittige vold.”

Sådan sagde den svenske statsminister, Ulf Kristersson, til Aftonbladet, efter at en mand var blevet dræbt for øjnene af sin 12-årige søn af en bande i Stockholm-forstaden Skärholmen

De svenske politikere har i årevis forgæves forsøgt at stoppe den bølge af vold, som er skyllet ind over landet, og som bare er eskaleret de seneste år.

Derfor er det nødvendigt at tage skrappere midler i brug. Regeringen i Sverige vil nu gøre det muligt at udvise bandmedlemmer af landet, selvom de ikke er dømt for kriminalitet.

”Normalt kræves der en dom for at få en udvisning i stand, men for at beskytte vores sikkerhed skal staten i de alvorligste sager kunne have redskaberne til at sende farlige udenlandske borgere ud,” siger justitsminister Gunnar Strömmer til SVT.

I dag er det ifølge loven muligt at varetægtsfængsle og udvise borgere i spionage- og terrorsager, men den svenske regering mener altså, at også ”alvorligt bandekriminelle” skal være omfattet af loven.

Hvis forslaget vedtages, betyder det, at politiet vil kunne tilbageholde og i sidste ende udvise de bandemedlemmer, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko.

Spørgsmålet er, om det rent faktisk vil løse problemet med de mange drab, narkosalg og overfald i Sverige.

Tidligere er loven blevet strammet, så udlændinge, der er dømt til seks måneders fængsel, kan udvises. Men problemet er ifølge politiet, at mange af modtagerlandene ikke nødvendigvis vil tage imod de udvisningsdømte. Det gælder blandt andet Afghanistan, Iran og Syrien.

Forslaget om at udvise ikke-dømte bandemedlemmer er bare en af flere stramninger, som Ulf Kristersson har fremlagt, efter at han overtog magten i oktober 2022: Hårdere straffe, mere overvågning og flere betjente i gadebilledet.