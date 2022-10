Efter snak med Sunak håber Zelenskyj på endnu tættere bånd

Få timer efter at Rishi Sunak var blevet indsat som britisk premierminister, talte han med Ukraines præsident.

Den nye britiske premierminister, Rishi Sunak, har i en telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, tirsdag lovet, at Storbritannien vil fortsætte sin urokkelige støtte til Ukraine under hans lederskab.

Det siger en talsmand for Downing Street, hvor den britiske premierministerbolig ligger.

- Premierministeren fortalte, at Storbritanniens opbakning til Ukraine under hans lederskab vil være den hidtil største. Præsident Zelenskyj kan godt regne med, at premierministerens regering fortsat vil udvise solidaritet, siger talsmanden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Begge ledere var enige om behovet for fortsat at lægge pres på Putins barbariske styre gennem fortsatte økonomiske sanktioner, siger talsmanden med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Den 42-årige tidligere finansminister Rishi Sunak blev tirsdag middag officielt udnævnt som Storbritanniens nye premierminister. Det skete efter audiens hos kong Charles.

Sunak afløser Liz Truss. Hun holdt sin afskedstale tidligere tirsdag efter godt halvanden måned på posten.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger efter telefonsamtalen med Rishi Sunak, at han håber, at forholdet mellem Ukraine og Storbritannien vil vokse sig endnu tættere.

- Jeg tror, at partnerskabet mellem vores to lande fortsat vil styrkes yderligere, siger Zelenskyj.

Den ukrainske præsident tilføjer, at han tror, at "det britiske lederskab i forsvaret af demokrati og frihed" kun vil blive stærkere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Volodymyr Zelenskyj fortæller videre, at han har inviteret Rishi Sunak på besøg i Ukraine.

/ritzau/