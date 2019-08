Efter syv måneder er en koalitionsregering på plads i DRCongo

Syv måneder efter ny præsident trådte til, er der opnået enighed om at danne en koalitionsregering i DRCongo.

Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) har mandag offentliggjort en koalitionsregering, som fremover skal styre landet.

Det sker syv måneder efter indsættelsen af Félix Tshisekedi som ny præsident.

- Endelig er regeringen på plads. Præsidenten har underskrevet dekretet, og vi vil snart begynde arbejdet, siger Sylvestre Ilunga, der i maj i år blev udpeget som premierminister i det store afrikanske land.

Félix Tshisekedi afløste i januar Joseph Kabila som præsident. Det skete efter et kaotisk og omstridt valg. Men det var første gang, at DRCongo oplevede et fredeligt magtskifte.

Landet, der omtrent er på størrelse med Vesteuropa, har i den nære fortid gennemlevet to regionale krige, nemlig i perioden 1996-1997 og i 1998-2003.

De to forrige præsidentvalg i 2006 og i 2011 blev begge vundet af Joseph Kabila, og de var præget af blodsudgydelser.

Kabilas parti, PPRD, har flertallet i parlamentet, og det giver partiet ret til at udpege en premierminister. Men Félix Tshisekedi afviste flere af de kandidater, som PPRD foreslog, indtil parterne nåede til enighed om Sylvestre Ilunga.

Udnævnelsen af Félix Tshisekedi som ny præsident i januar var kulminationen på to års politisk tumult, der blev udløst, da Joseph Kabila nægtede at forlade præsidentposten, da hans embedsperiode udløb.

Men i december 2018 kom præsidentvalget så - efter tre udsættelser. Mange iagttagere blev overrasket over manglen på vold under valgkampen og valget.

Dog var der strid om valgresultatet.

Det endte med, at Tshisekedi blev erklæret vinder med 38,5 procent af stemmerne. Hans nærmeste rival, Martin Fayulu, fik 34,8 procent.

Fayulu klagede og talte om valgsvindel, men forfatningsdomstolen afviste klagen.

