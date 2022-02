Efter topmøde: Kina og Rusland er klar til Vestens udfordringer

Vesten har fejlet i forhold til de russisk-kinesiske relationer. I stedet har man skabt den perfekte grobund for landenes fælles alliance mod USA og Europa

Henry Kissinger, der var amerikansk udenrigsminister under den kolde krig, sagde engang om sit Kina-diplomati, at det var vigtigt, at Kina og Sovjetunionen talte mere med USA end med hinanden. Men den strategi led sit endelig nederlag med den fælles erklæring, som den kinesiske leder Xi Jinping og den russiske præsident Vladimir Putin udsendte efter deres fælles topmøde i Beijing i fredags.