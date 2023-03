Efter ugevis af protester udsætter Netanyahu reformplaner

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, bløder sine reformplaner for retssystemet op.

Det annoncerede han mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra landets opposition lyder det, at den stadigvæk vil forsøge at udfordre lovforslaget i landets højesteret. Det kan føre til et forfatningsretligt opgør.

Konkret vil premierministeren udsætte beslutningen om de fleste punkter i reformplanen - på nær den del af forslaget, der kan ændre på landets system for at vælge dommere. Den del ønsker Netanyahu ratificeret inden 2. april.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kursændringen sker efter samtaler med den amerikanske præsident, Joe Biden.

Bag pakken står Netanyahus religiøse-nationalistiske koalition.

Planerne har de seneste uger affødt massive demonstrationer og skabt store bekymringer blandt vestlige allierede, der betragter det som en trussel mod Israels uafhængige retssystem.

Regeringens justitsminister har udtalt, at forsinkelsen dog nærmere skyldes en snæver tidsramme og tilføjer, at regeringen stadigvæk står fast på at føre alle de varslede planer ud i livet.

I weekenden var tusindvis af israelere samlet i byer over hele landet for at vise deres modstand mod de ændringer i retsvæsnet, som Israels regering vil gennemføre. Det var 11. weekend i træk med protester. Planerne er en reel trussel mod landets demokrati, frygter demonstranterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden Netanyahus nye regering tiltrådte i januar, har protester været hyppigt forekommende. Regeringen betegnes som den mest højreorienterede i Israels 75-årige historie.

Men det er reformplanerne for retssystemet, der har fået hundredtusinder ud i gaderne.

Hvis det vedtages, vil det øge den politiske indflydelse på retsvæsnet og svække dommernes uafhængighed, lyder kritikken. Den omstridte reform vil blandt andet give Knesset bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten.

/ritzau/