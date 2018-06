Efterforskere ransager i undersøgelse af Macrons stabschef

En særlig anklagemyndighed for økonomisk kriminalitet indledte mandag en forundersøgelse af Macrons stabschef.

Franske efterforskere gennemfører onsdag en ransagning i landets finansministerium som led i en undersøgelse af præsident Emmanuel Macrons stabschef, oplyser to kilder i ministeriet.

En særlig anklagemyndighed for økonomisk kriminalitet indledte mandag en forundersøgelse af Alexis Kohler.

Élyséepalæet har meddelt, at Kohler ikke har begået ulovligheder, og man vil i øvrigt samarbejde med efterforskerne.

Kohler undersøges for en interessekonflikt i forbindelse med sit engagement i virksomheden Mediterranean Shipping Company.

Han beskyldes for inhabilitet, da han arbejdede i finansministeriet og i et statsligt investeringskontor.

45-årige Alexis Kohler er den franske præsidents nærmeste fortrolige.

I en reaktion fra præsidentens kontor hed det mandag, at "Alexis Kohler vil svare på alle beskyldninger om inhabilitet, ved at bevise at han ikke har gjort noget upassende".

Macrons kontor fremhævede samtidig, at de beskyldninger, som er blevet fremsat af antikorruptionsgruppen Anticor, er baseret på medierapporter, som indeholder fejlagtige informationer.

La République en marche, som er Macrons nye centrumparti, arbejder i øjeblikket på at gennemføre store økonomiske reformer i Frankrig, på det franske arbejdsmarked og i eurozonen.

Disse reformer har ført til demonstrationer og omfattende strejker i landet.

/ritzau/Reuters