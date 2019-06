Efterladte: Mistænkte for MH17-nedskydning anklages for drab

Efterforskere i Holland vil ifølge efterladte til ofre for nedskydningen af MH17 anklage mistænkte for drab.

Fire navngivne mistænkte vil blive anklaget for drab på de passagerer, der befandt sig om bord på passagerflyet MH17, der blev skudt ned for næsten fem år siden.

Det har hollandske efterforskere oplyst til familiemedlemmer til de efterladte ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet blev skudt ned 17. juli 2014 over Ukraine. Alle 283 passagerer og 18 besætningsmedlemmer blev dræbt.

De pårørende er blevet informeret om resultaterne af en international havarigruppes arbejde. Gruppen fremlægger selv sine fund klokken 13 onsdag.

Ifølge det hollandske medie NOS begynder sagen 9. marts. Der er ifølge NOS tale om fire navngivne mistænkte.

Havarigruppen dokumenterede sidste år, at flyet blev skudt ned med en Buk-raket fra det russiske forsvar. Det skete over et område, som blev kontrolleret af russiskstøttede oprørere i den østlige del af Ukraine.

/ritzau/