Efterlyst kvinde gjorde rent for Sveriges statsminister

Kvinden havde ikke opholdstilladelse, hun var efterlyst, men hun arbejdede som rengøringskone for Sveriges statsminister, Magdalena Andersson.

Det har avisen Expressen afsløret.

Det blev opdaget, da kvinden lige før jul ved et uheld kom til at udløse en tyverialarm, mens hun var i gang med at gøre rent i statsministerens private hjem.

Kvinden, som er i midten af 20'erne, stammer fra Nicaragua. Hun havde fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse, viste det sig, da politifolk tjekkede hendes papirer.

Flere steder burde der være røde ører, men ikke alle føler, at de har nogen skyld.

Statsministeren har sagt, at hun hyrede kvinden gennem et rengøringsfirma, som hun troede havde styr på de ansattes status og rettigheder.

Rengøringsfirmaets chef sagde, at han ikke kendte til hændelsen. At han ansætter folk fra forskellige vikarbureauer, og at han har haft tillid til, at de tjekkede, om disse personer havde deres papirer i orden.

Det viser sig, at rengøringsselskabet ikke har tegnet overenskomst, og at chefen tidligere er dømt for skattesvindel.

Og så er der efterretningstjenesten Säpo, som melder hus forbi. At det ikke er dens opgave at kontrollere, hvem der kommer ind i statsministerens private hjem, som det fremgår af det lidt knudrede svar fra Säpos kommunikationschef, Toni Eriksson.

- Vores ansvar for den centrale statsledelse er at bedømme trusselsbilledet mod vore beskyttelsespersoner og at indsætte beskyttelsestiltag ud fra det. Når det gælder personer, som skal udføre arbejde hos en beskyttelsesperson, er det ikke vores opgave at kontrollere de personer, fortalte han til Expressen lørdag.

Den kommentar faldt ikke i god jord hos mange politikere.

- Jeg ville ikke have valgt at udtrykke mig på den måde, lød det fra forsvarsminister Peter Hultqvist.

Statsminister Magdalena Andersson selv er forundret over forløbet.

- Det er noget, jeg naturligvis må reflektere over, siger hun.

