Efterretninger: 315.000 russiske soldater er dræbt eller såret

Omkring 315.000 russiske soldater er angiveligt blevet dræbt eller såret i Ukraine, siden krigen brød ud i februar 2022.

Det oplyser en unavngiven kilde fra den amerikanske kongres tirsdag amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det russiske militær har derudover mistet næsten 2200 ud af 3500 af de kampvogne, det havde ved konfliktens begyndelse, oplyser kilden.

Oplysningerne stammer fra amerikanske efterretningsoplysninger, der er blevet delt med Kongressen.

Dokumentet er dukket op, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har været i USA for at efterspørge mere støtte fra amerikanske lovgivere, der i stigende grad forholder sig skeptisk til at støtte krigen i Ukraine.

Zelenskyj mødtes tirsdag med medlemmer af Kongressen, inden planlagte drøftelser med USA's præsident, Joe Biden.

Den seneste vurdering af antallet af faldne eller sårede soldater er væsentligt mere end det, der tidligere er blev estimeret.

I juli 2022 lød det fra chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, Bill Burns, at tjenesten anslog, at de russiske tabstal var i "nærheden af 15.000 dræbte og måske tre gange så mange sårede".

/ritzau/