Efterretninger: Rusland hverver 30.000 nye soldater om måneden

Det russiske militær rekrutterer omkring 30.000 soldater om måneden for at opretholde sin styrke i krigen mod Ukraine.

Det viser britiske efterretninger, som er blevet udgivet lørdag.

- Rusland bibeholder en betydelig kvantitativ fordel i konflikten og overgår Ukraine, når det kommer til forsyning af krigsmateriel og udstyr, siger det britiske forsvarsministerium i sin daglige opdatering om krigen.

Det er mere end to år siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Forsvarsministeriet opdaterer dagligt offentligheden om de efterretninger, der indsamles om krigen.

- Rusland rekrutterer sandsynligvis omkring 30.000 ekstra i mandskab om måneden og kan højst sandsynligt fortsætte med at absorbere tab og fortsætte sine angreb, der har til formål at udmatte ukrainske styrker, lyder det i udtalelsen.

Det er ikke et tal, som Rusland selv har bekræftet.

Ministeriet har også på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, delt opdateringen.

Ifølge de britiske efterretninger har russiske styrker evnet at bygge ovenpå sin nylige overtagelse af den østukrainske by Avdijivka.

Rusland fastholder en "gradvis fordel" vest for byen, lyder det.

- I slutningen af marts 2024 har de (Rusland, red.) næsten med sikkerhed taget kontrol over to byer - Tonenke og Orlivka - og de fortsætter med at kæmpe i området.

- Rusland har fortsat sine angreb langs andre punkter ved frontlinjen, men har haft mindre fremgang i de seneste uger, lyder det.

For Ukraines vedkommende har der været meldinger om mangel på ammunition og udfordringer med at rekruttere nye soldater til frontlinjen.

17. februar erobrede russiske styrker byen Avdijivka efter adskillige måneders kamp.

Samtidig, efter at have benyttet sig af samme strategi som under den første vinter i krigen, har Rusland den seneste tid skruet op for sine angreb mod Ukraines energianlæg og infrastruktur.

Også lørdag var der fra det ukrainske militærs administration meldinger om angreb mod infrastrukturen. Det skete i regionen Poltava, som ligger i det centrale Ukraine, lød det.

