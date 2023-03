Efterretninger: Russerne har vundet terræn ved Bakhmut

Russiske styrker har gjort fremskridt ved den østlige ukrainske by Bakhmut.

Det viser britisk efterretninger fredag.

Flere russiske enheder skal have vundet fodfæste på vestbredden af floden Bakhmuta, som tidligere har udgjort fronten i kampene om byen. Slaget om Bakhmut har udviklet sig til et af de blodigste i den godt et år lange krig.

Den private militære Wagner-gruppe har ført an i de russiske angreb mod ukrainerne, som har kæmpet hårdt for at forsvare byen.

Andre steder ved fronten i Ukraine har der derimod været færre angreb de seneste to måneder i forhold til tidligere, siden russernes invasion den 23. februar sidste år.

Men ukrainerne venter en optrapning fra russisk side, når flere russiske styrker og mere ammunition fra Rusland når frem.

De ukrainske styrker har givet udtryk for, at de vil fortsætte deres forsvar af byen.

Det britiske efterretningsvæsen siger, at de ukrainske militære ledere formentligt vil blive tvunget til at vælge mellem at gennemføre offensive operationer eller at opretholde stærke forsvarsstillinger.

Det britiske forsvarsministerium har dagligt udsendt rapporter om krigens gang, der er baseret på informationer og analyser fra efterretningstjenester. Rapporterne er fra britisk side både brugt til at imødegå russisk propaganda og til at øge støtten til Ukraine blandt de allierede i Nato.

Moskva beskylder London for at føre en desinformationskampagne.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og den militære topledelse blev ved et møde tidligere denne uge enige om at fortsætte forsvaret af Bakhmut.

- Efter at have vurderer forsvarsoperationen i retning af Bakhmut, så udtrykte alle medlemmer en fælles indstilling - at holde og forsvare byen Bakhmut, hed det i en erklæring fra Zelenskyjs kontor tirsdag.

Bakhmut har fået stor symbolsk værdi under kampene. Men dens strategiske betydning er ikke lige så tungtvejende.

Militære analytikere har tidligere vurderet, at tabene af menneskeliv ved Bakhmut skal tælles i titusinder.

Der er indsat russiske lejesoldater fra den såkaldte Wagner-gruppe. Mange af dem er tidligere straffefanger, der har fået løfte om deres frihed, hvis de vil lade sig indrullere i militsen.

