Efterretningskilder: Flystyrt var ulykke ikke angreb

Første undersøgelser viser, at ukrainsk fly, som styrtede med 176 om bord, ikke blev skudt ned, siger kilder.

Vestlige efterretningstjenester vurderer på baggrund af de første foreløbige undersøgelser, at det ukrainske fly, som onsdag styrtede ned i Iran med 176 om bord, ikke blev skudt ned af et missil.

Det siger en canadisk efterretningskilde, som ønsker at være anonym.

Kilden siger, at Boeing 737-flyet efter alt at dømme styrtede ned på grund af en teknisk fejl.

- Der er ingen beviser, som tyder på, at der blev affyret missiler mod flyet, siger kilden.

Hvilke efterretningstjenester, som står bag vurderingen, er ikke oplyst. Men Canada er del af det såkaldte Five Eyes. Det er en efterretningsalliance, som omfatter de engelsktalende landene Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA.

Flystyrtet er belastende for selskabet Boeing, der tirsdag anbefalede, at luftfartsselskabernes piloter gennemgår træningsprogrammer med simulatorer, inden de igen flyver 737 MAX. Flytypen bliver undersøgt efter to styrt med i 2018 og 2019.

Dette vil medfører længere uddannelser af de personer, som skal flyve flyene, der har haft flyveforbud siden marts efter for to styrt, hvor sammenlagt 346 mennesker omkom.

I første omgang forlød det onsdag, at uheldet var forårsaget af en motorfejl - og ikke af et angreb som udløber af konflikten i området. Men senere onsdag oplyste Ukraines ambassade i Iran, at "alle tidligere udmeldinger om årsagerne til flystyrtet ikke var officielle.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, advarede efterfølgende mod "spekulationer" om årsagen til styrtet.

