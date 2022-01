Rusland sender flere soldater til grænsen til Ukraine, selv om diplomatiet prøver at tæmme krisen. Vestlige kilder siger, at troppeopbygningen øges hurtigt.

USA og Nato har i nogen tid fortalt, at Rusland har opmarcheret 100.000 soldater langs grænsen til Ukraine. Og at der er frygt for, at de skal bruges til en invasion.