Efterretningsrapport advarede om angreb på Kongressen

I en rapport tre dage inden angrebet på Kongressen blev der advaret om, at kongresmedlemmerne var et mål.

Tre dage før at hundredvis af tilhængere af præsident Donald Trump stormede Kongressen den 6. januar, advarede en efterretningsrapport fra kongrespolitiet om, at netop det kunne ske.

Det skriver The Washington Post.

I den 12 sider lange rapport fra den 3. januar beskriver kongrespolitiets efterretningsafdeling, hvordan tusindvis af vrede demonstranter - tilskyndet af Trump og flankeret af højreorienterede radikale og ekstreme militsgrupper - sandsynligvis ville strømme til Washington D.C. væbnet til kamp.

Målet var Kongressens medlemmer, skriver The Washington Post.

- Tilhængere af den siddende præsident anser 6. januar 2021 som en sidste mulighed for at ændre valgresultatet, står der i rapporten.

- Denne følelse af desperation og skuffelse kan være et motiv for at udøve vold. I modsætning til tidligere protester efter valget er målet for Trump-tilhængere ikke nødvendigvis moddemonstranter som tidligere, men snarere er Kongressen selv et mål 6. januar.

Den interne rapport ser ifølge avisen ikke ud til at være blevet delt med andre agenturer som eksempelvis det føderale forbundspoliti, FBI.

Rapporten er et af flere tegn, som sikkerhedseksperter mener burde have ført til øget sikkerhed ved Kongressen den 6. januar.

Under urolighederne mistede fem mennesker livet, heriblandt en politibetjent.

Tidligere har The Washington Post skrevet, at FBI's afdeling i Virginia internt advarede om, at personer på den yderste højrefløj på nettet planlagde "krig".

Forbundspolitiet har tidligere hævdet, at det ikke havde oplysninger, der pegede i retning af, at der ville komme et voldeligt angreb på Kongressen.

Efter angrebet har FBI advaret om, at flere bevæbnede protester planlægges inden magtskiftet den 20. januar, hvor Joe Biden bliver taget i ed som USA's præsident.

