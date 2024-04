Efterskælv får kortvarigt bygninger til at ryste i Taipei

Øjenvidner har ifølge nyhedsbureauet Reuters mærket endnu et jordskælv i Taiwans hovedstad, Taipei, mandag morgen dansk tid.

Ifølge nyhedsbureauet kunne rystelserne mærkes i bygninger.

Der er ingen meldinger om jordskælvets styrke.

Øen er blevet ramt af hundredvis af efterskælv siden onsdag, hvor et alvorligt jordskælv ramte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jordskælvet i onsdags havde en beregnet størrelse på 7,4 og betegnes som det kraftigste jordskælv i Taiwan i 25 år.

Siden onsdag har der været 699 efterskælv. Heriblandt to med en styrke på 6 og 24 med en styrke mellem 5 og 6. Det oplyser The Central Weather Administration i Taiwan.

Mindst 13 personer er omkommet efter jordskælvet onsdag.

Mere end 400 personer blev søndag evakueret fra en nationalpark i Taiwan, der blev ramt af jordskælvet onsdag, skrev nyhedsbureauet dpa.

Både turister og beboere har været strandet i nationalparken Taroko siden onsdag, fordi vejene omkring parken er blevet ødelagt af flere sten- og jordskred.

Vejene er sidenhen blevet repareret, og lørdag og søndag kunne flere forlade nationalparken via vejene. Flere er desuden blevet evakueret med helikopter.

Artiklen fortsætter under annoncen

38 personer har fået lov til at blive i parken for at varetage opgaver. Blandt andet på et hotel, et kraftværk og i en kirke.

Indenrigsminister Lin Yu-chang har ifølge dpa sagt, at redningsfolk er i gang med en omfattende eftersøgning på ruterne i parken.

Han fortæller også, at de strandede personer bliver transporteret til et sikkert sted.

Nationalparken Taroko ligger i den østlige by Hualien nær jordskælvets epicentrum.

/ritzau/