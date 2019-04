Eftersøgt danskers IS-slaver: Han bar ofte selvmordsbælte

To yazidikvinder fortæller DR om deres tid sammen med den eftersøgte Bassil Hassan i IS-kalifatet.

For første gang nogensinde står førstehåndsvidner frem, der har mødt Basil Hassan i IS-kalifatet. Hassan mistænkes blandt andet for attentatforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard i 2013.

Til DR Nyheder fortæller kvinder detaljerede historier om, hvordan Basil Hassan fremstillede bomber og ofte havde et selvmordsbælte med sig.

To af kvinderne blev ifølge DR holdt som slaver af Islamisk Stat. De tilhører yazidi-mindretallet.

Islamisk Stat invaderede yazidiernes hjem omkring Sinjar i Irak i 2014. Her blev flere tusinde yazidimænd slået ihjel, mens kvinder og børn blev taget som gidsler og efterfølgende holdt som slaver hos IS-krigere.

En af yazidi-kvinderne, Nidal Ali Ismael, var sammen med dansk-libanesiske Basil Hassan fra 2014 til 2016.

- Han lavede sprængladninger og bomber, der skulle bruges mod fjenden. Han lærte mig at lave eksplosiver og tvang mig til at hjælpe med nogle hvide droner med flamingovinger, siger Nidal Ali Ismail til DR.

I IS-kalifatet brugte Basil Hassan navnet Abu Hani Al Lubnani.

Det var under det navn, at en anden yazidikvinde, Layla Talou, lærte ham at kende.

I foråret 2017 endte Leyla Talou med at blive tvangsgift med Basil Hassan ved den særlige shariadomstol i Islamisk Stats hovedby, Raqqa.

- Da kampene kom tættere på Raqqa, sagde han, at vi skulle sprænge os selv i luften, hvis vi endte i en situation, hvor vi ikke kunne flygte, fortæller Layla Talou til DR.

- Han sagde, at vi skulle slå os selv ihjel og blive martyrer og komme i paradis. Mens han talte om, at jeg skulle sprænge mig selv i luften, tænkte jeg på at komme hjem til min familie, fortæller Layla Talou.

Ifølge dansk politi var det Basil Hassan, der i februar 2013 forsøgte at skyde og dræbe historiker og islamkritiker Lars Hedegaard.

Siden har Hassan ikke været i Danmark. Ifølge danske og udenlandske efterretningstjenester menes han at have haft en central rolle i Islamisk Stat.

I 2016 kom han på USA's terrorliste, blandt andet fordi amerikanerne mente, at han var ansvarlig for terrororganisationens droneprogram.

Siden efteråret 2018 har Hassan været sigtet i en omfattende dansk sag, hvor politiet mener, at mindst fem personer i årevis har købt og sendt droner til Islamisk Stat.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er både Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste bekendt med, at Basil Hassan har holdt slaver.

Basil Hassan blev i 2017 meldt dræbt, men hans død er ikke bekræftet, og de danske myndigheder arbejder efter, at han stadig kan være i live.

Hverken Københavns Politi, Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste har ønsket at kommentere DR's oplysninger.

