Egypten anholder tegner for hyldest til demonstranter

En tegnefilm med hyldest til "heltene" fra oprøret i 2011 har sendt en egyptisk tegner i fængsel på årsdag.

Egyptisk politi har mandag anholdt en tegner, der har postet en videohyldest til de aktivister, der deltog i oprøret i landet i 2011.

Det oplyser to egyptiske sikkerhedskilder.

Anholdelsen sker på 10-årsdagen for den første demonstration i Egypten under det, der siden blev kendt som det arabiske forår.

Tegneren, Ashraf Hamdi, blev anholdt i sit hjem tidlig mandag morgen på mistanke om, at han har anvendt sociale medier til at sprede falske nyheder, oplyser de to sikkerhedskilder.

Det er en relativt ny paragraf, som en del aktivister og journalister er blevet dømt for at overtræde.

Ashraf Hamdi offentliggjorde en lille tegnefilm, der er tilegnet "heltene" fra 2011. Mere specifikt de demonstranter, der stødet sammen med egyptiske sikkerhedsstyrker i gaden Mohamed Mahmoud i Kairo. Her blev snesevis af demonstranter dræbt i november 2011.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar til anholdelsen af Hamdi fra Egyptens indenrigsministerium.

De demonstrationer, der førte til daværende præsident Hosni Mubaraks fald efter 30 år ved magten, begyndte 25. januar 2011.

Det er også den dato, hvor Egypten markerer "politiets dag".

Præsident Abdel Fattah al-Sisi var mandag på besøg på politiakademiet i Kairo. Her holdt han sin årlige tale, der fokuserede på sikkerhed og udvikling under hans styre.

Men han kom også ind på årsdagen for den "revolution, der blev ledet af oprigtige unge, der ønskede en bedre fremtid og virkelighed".

- Jeg siger til Egyptens ungdom, at jeres nation satser på, at jeres unge arme og sandfærdige bestræbelser vil fuldføre vejen mod reform, byggeri og udvikling, sagde Sisi.

Som daværende hærchef stod han i spidsen for kuppet mod landets første folkevalgte præsident, Mohamed Mursi, i 2013. Siden har Sisi siddet tungt på magten.

FN vurderer ifølge nyhedsbureauet dpa, at der sidder omkring 114.000 mennesker i Egyptens fængsler. Mange af dem er aktivister, journalister og modstandere af Sisi.

