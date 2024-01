Egypten forhindrer narkosmugling nær grænsen til Israel

Egypten har forhindret et forsøg på narkosmugling efter en skudveksling tæt på en grænseovergang mellem Israel og Egypten, hvor nødhjælpsleverancer til Gaza bliver inspiceret.

Det siger to kilder i sikkerhedstjenesten og den egyptiske tv-kanal Al Qahera News sent mandag.

Under hændelsen på Sinai-halvøen i Egypten blev seks smuglere anholdt syd for grænseovergangen Al Awja. Overgangen er i Israel kendt som Nitzana.

En israelsk embedsmand siger, at de mistænkte sandsynligvis forsøgte at smugle stoffer over grænsen fra Egypten, der har haft et fredeligt forhold til Israel i årtier.

Den israelske hærs arabiske talsperson, Avichay Adraee, siger, at 20 "mistænkte" - herunder bevæbnede mænd - nærmede sig grænsen ved Nitzana, inden de blev beskudt af soldater, der arbejder i området.

Der er meldinger om tilskadekomne, skriver han på det sociale medie X.

Grænseovergangen ligger lidt mere end 40 kilometer syd for grænseovergangen Rafah, som er den primære grænseovergang mellem Egypten og Gaza.

Israel og Egypten har haft en blokade mod Gaza siden 2007, hvor den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas fik magten der.

Siden en væbnet konflikt mellem Hamas og Israel brød ud 7. oktober sidste år har grænseovergangen Rafah været den, der primært er blevet brugt til at få humanitær hjælp ind i Gaza.

Meget af den humanitære hjælp er blevet inspiceret af Israel ved grænseovergangen Nitzana.

Sikkerhedshændelser på Egyptens grænse til Israel er relativt sjældne, men der har dog i mange år været smuglingsaktivitet fra Sinai-halvøen.

Egypten har styrket dets sikkerhed på grænsen i de seneste år og har ryddet en bufferzone tæt på dets grænse til Gaza.

