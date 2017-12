Egypten henretter 15 for angreb på soldater

15 militante, der er dømt for at stå bag angreb mod egyptiske sikkerhedsstyrker i Sinai, er tirsdag henrettet.

Egypten har tirsdag henrettet 15 militante, der er dømt for at have dræbt soldater på Sinai-halvøen.

Det oplyser unavngivne sikkerhedskilder.

Henrettelserne skete i to forskellige fængsler i den nordlige del af Egypten tirsdag morgen, tilføjer kilderne.

Sinai-provinsen har i de seneste år oplevet en lang række blodige angreb, der i mange tilfælde har været rettet mod egyptisk politi og sikkerhedsstyrker.

En lokal gruppe med tilknytning til Islamisk Stat menes at stå bag størstedelen af angrebene.

I sidste måned rettede militante et angreb mod en moské i Sinai, hvor sufimuslimer var samlet til bøn. Angrebet kostede 305 mennesker livet.

/ritzau/Reuters