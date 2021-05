Egypten henretter koptisk munk for drab på abbed

En af to koptiske munke, der er dømt for at have dræbt abbeden i deres kloster i Egypten, er blevet henrettet.

En egyptisk munk, som var blevet dømt til døden for at have dræbt abbeden på sit kloster i 2018, er blevet henrettet ved hængning.

Det oplyser en advokat og den henrettede munks bror søndag.

Broren siger, at familien søndag fik en opringning om, at de kunne afhente hans lig.

- Vi fik besked her til morgen klokken otte om, at henrettelsen havde fundet sted i Damanhour-fængslet. Jeg er på vej for at hente liget, siger broren i telefonen til nyhedsbureauet AFP.

Sikkerhedskilder og retlige kilder bekræfter, at henrettelsen har fundet sted.

Drabet og den efterfølgende rettergang har rystet Egyptens koptiske mindretal.

To munke blev kendt skyldige for at have stået bag drabet på den 64-årige biskop Epiphanius på St. Macarius klosteret. Det ligger nordvest for Egyptens hovedstad, Kairo.

Biskoppen var abbed - eller forstander - på klosteret.

En domstol fandt det bevist, at den ene munk havde dræbt abbeden ved at slå ham tre gange i hovedet, mens den anden holdt vagt udenfor.

Sidstnævnte blev oprindeligt også dømt til døden, men fik siden omstødt dommen til livstid.

Den munk, der nu er henrettet, havde ifølge anklagemyndigheden tilstået at have begået drabet.

Men begge siger, at de blev udsat for tortur under afhøringerne.

Den egyptiske organisation Stop Dødsstraffen siger søndag, at den forsøgte at få præsident Abdel Fattah al-Sisi til at benåde den nu henrettede munk.

- Munkenes retssag var præget af uoverensstemmelser, regelbrud og tvungne tilståelser fremkommet under pres, skriver organisationen i en meddelelse på sociale medier.

Antallet af henrettelser steg markant i Egypten i 2020, viser tal fra Amnesty International. Sidste år blev 107 mennesker henrettet i landet. Det er mere end en tredobling i forhold til 2019, hvor der var 32 henrettelser.

Egypten er hjemland for nogle af de ældste kristne klostre i verden.

Koptiske kristne udgør lidt over ti procent af Egyptens befolkning på omkring 100 millioner. Langt størstedelen af indbyggerne er sunnimuslimer.

/ritzau/AFP